محافظ أسيوط يشارك في المؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية

شارك اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط اليوم في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني السابع للشباب، والذي يُعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والذى يعقد مدار يومي 30 و31 يوليو 2019، بحضور 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية في جلسات حوارية مفتوحة، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين وممثلين من هيئات ومنظمات دولية، وعدد من سفراء الدول الأفريقية وأعضاء الحكومة المصرية.

وأشاد محافظ أسيوط، بأهمية المؤتمرات الشبابية التي يحضرها رئيس الجمهورية وتفعيله لتوصيات تلك المؤتمرات والتي تم تنفيذها عقب انعقاد المؤتمر الأول بشرم الشيخ.

وأشار إلى أهمية مشاركة شباب الجامعات والأحزاب والبرنامج الرئاسي المبدعين والمبتكرين فى جلسات المؤتمر التي بدأت بعرض فيلم "بطل كل يوم" حول عدد من النماذج الناجحة للتجارب الشبابية فضلا عن عرض نموذج محاكاة للدولة المصرية.

كما أوضح أن المؤتمر سيشهد حفل تخرج الدفعة الأولى من شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى APLP وانعقاد المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة" وجلسة "اسأل الرئيس" ثم الجلسة الختامية للمؤتمر والإعلان عن سفراء مبادرة حياة كريمة من الشخصيات العامة ثم استخلاص النتائج والتوصيات.