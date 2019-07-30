تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن ملف "سد النهضة" الإثيوبي، وذلك خلال مشاركته في نموذج محاكاة الدولة المصرية ضمن فعاليات المؤتمر السابع للشباب المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال "السيسي" إنه لا يوجد ما يُخشى من إعلانه أمام الجميع في مسألة سد النهضة، حيث إنه فور إعلان إثيوبيا عن بناء السد كان على الدولة المصرية أن تدخل في مفاوضات مكثفة من أجل الحرص على حصتها من المياه.

وتابع: "مفيش حاجة سرية يعني، خزان السد على ما يتملي بياخد فترة من الوقت، فكان لا بد من التفاوض مع أشقائنا في إثيوبيا عن كمية المياه التي سيتم حجزها عن مصر أثناء ملء السد، وهناك دراسات فنية كثيرة ما زالت تُدرس حتى الآن في هذه الشأن، ونشوف في الداخل إزاي هنقدر نتخطى فترة ملء الخزان، والتفاوض مع إثيوبيا أيضًا في فترة ملء الخزان".

وانطلق المؤتمر الوطني السابع للشباب من العاصمة الإدارية الجديدة، في الخامسة من مساء اليوم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من كبار رجال الدولة.

وبدأ المؤتمر بجلسة افتتاحية، في الخامسة مساءً، شهد خلالها الرئيس، فيلما تسجيليا، لأهم ما تم إنجازه بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمصحوبة بحديث له خلال مؤتمرات وكلمات سابقة، كان أبرزها: "لو بتحبوا ربنا بجد، خلوا بالكم من بلدكم".

وتعقب الجلسة الافتتاحية، استراحة قصيرة، يليها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية.

وتشمل الموضوعات الخاصة بالمؤتمر "التحول الرقمي، التسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

ويحضر المؤتمر عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي لأجل مناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عده محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019-2020، وإصلاحات إدارية هادفة لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.