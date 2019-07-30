تمكنت مباحث التموين في محافظة الغربية، من ضبط صاحب محل بقالة تصرف في بيع طن ونصف سلع تموينية في السوق السوداء.

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية ، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد عتمان، مدير مباحث التموين، يفيد بضبط "ل.ا" 49 عامًا، صاحب محل بقالة بقسم ثان طنطا، يبيع طن ونصف سلع مدعمة عبارة عن " 750 كيلو سكر، 480 كيلو جرام زيت طعام، و270 كيلو ارز تمويني" وجميعهم سلع مدعمة من قبل الدولة، ومقرر صرفها على البطاقات التموينية إلى السوق السوداء، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق.