تمكن ضباط المباحث الجنائية بالبحر الأحمر، من ضبط مرتكبي واقعتي سرقة بمنتجع سياحي تحت الإنشاء بمدينة الغردقة، ومبالغ نقدية من بازار بمدينة مرسى علم.

كان اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، قد تلقى إخطارًا من العميد مدحت منتصر مدير المباحث الجنائية أحدهما يفيد بتمكن قسم شرطه أول الغردقة برئاسة المقدم أسامة مهران رئيس مباحث القسم من ضبط كلا من "محمد.ا.ا.م" عامل بمنتجع سياحي من محافظة قنا، و"مصطفى.م.م" عامل بمنتجع سياحي من محافظة القاهرة لسرقتهما مجموعة من كابلات كهرباء – كوالين أبواب من داخل موقع تحت الإنشاء بمنتجع سياحي.

وبمواجهتهما أقرا أمام المقدم هيثم أبو السعود مفتش مباحث القسم بارتكابهما الواقعة عن طريق المغافلة وارشدا عن المسروقات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8742/2019 جنح قسم أول الغردقة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما تلقى إخطار من قسم شرطة مرسى علم، يفيد بتمكن ضباط مباحث قسم شرطه مرسي علم من ضبط "أحمد.ا.ا" عاطل، والسابق اتهامه في قضية مخدرات لسرقته مبلغ مالي وقدره "1682 جنيهًا، 335 يورو، 4 دولارت" من داخل شقة صاحب بازار بمنطقة بورت.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة عن طريق فتح باب الشقة بإستخدام مفك وتم ضبط الاداه المستخدمة المسروقات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 514/2019 جنح قسم مرسي علم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.