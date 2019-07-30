"شوشة": نماذج المحاكاة لها دور كبير في تأهيل الشباب

قال وائل شوشة، عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للشباب، إن نماذج المحاكاة خلال مؤتمرات الشباب لها دور كبير في تأهيل الشباب، موضحا أنه جرى عقد أول نموذج للمحاكاة خلال فعاليات مؤتمر الشباب في 2016، لافتا إلى أن نموذج المحاكاة كان أكثر شمولا: "بناخد الموضوعات بشكل عام لأننا كنا لسه في البداية".

وأضاف "شوشة" خلال لقاء مع فضائية "ten"، اليوم الاثنين، أن جلسة المحاكاة تطرقت للعديد من الموضوعات والتي كانت من أبرزها التطرف الفكري حيث يعد من أبرز الموضوعات المؤثرة في الحياة اليومية في ظل محاولات قوى الشر التأثير على الشباب لتدمير الدولة.

وأشار عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للشباب إلى أن نماذج المحاكاة تطورت مع مرور الوقت وعقدت مرة أخرى خلال مؤتمر الشباب في 2017 وكان من أبرز نتئائجها ضرورة تأهيل الشباب للقيادة.

وأوضح "شوشة" أنه سيتم تخريج الدفعة الأولى من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي غدًا خلال مؤتمر الشباب في العاصمة الإدارية الجديدة: "مؤتمرات الشباب بتبرز نتائج إيجابية وبتأثر في الشباب بشكل خاص وللمواطن المصري بشكل عام".

وانتهت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الوطني السابع للشباب المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، في العاشرة من مساء اليوم، حيث استمرت لـ5 ساعات متصلة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من كبار رجال الدولة.

وبدأ المؤتمر بجلسة افتتاحية، في الخامسة مساء، شهد خلالها الرئيس، فيلما تسجيليا، لأهم ما تم إنجازه بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمصحوبة بحديث له خلال مؤتمرات وكلمات سابقة، كان أبرزها: "لو بتحبوا ربنا بجد، خلوا بالكم من بلدكم".

وأعقبت الجلسة الافتتاحية، استراحة قصيرة، تلاها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية، شهد مناقشات حول "التحول الرقمي، والتسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

وحضر المؤتمر، الذي تنتهي فعالياته، غدا الأربعاء، عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي لأجل مناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عدة محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019-2020، وإصلاحات إدارية هادفة لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.