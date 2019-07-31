الخولي يشيد بشباب حكومة المحاكاة: "خلونا نطمئن على المستقبل"

إشادة بالغة من النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، بجلسة نموذج محاكاة الدولة المصرية التي أقيمت ضمن فعاليات المؤتمر السابع للشباب، والذي ينعقد حاليًا في العاصمة الإدارية الجديدة، خلال حواره عبر قناة "النيل للأخبار".

وقال "الخولي" إن جلسة محاكاة الدولة المصرية دخلت إلى العمق ولم تتناول الأمور من الخارج وتناولت مختلف القضايا المثارة على الساحة حاليًا، بل ويرى أنها أجابت عن كل الأسئلة التي كان يُريد الشعب طرحها على الرئيس أو الحكومة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة والبرلمان خرجا بتوصيات وأجندة عمل مهمة من الجلسة، موضحًا أن الشباب الذين ظهروا خلال المنتدى ذوي خبرة كبيرة، "خلونا نطمئن على المستقبل".

وانتهت فعاليات الجلسة الأولى من اليوم الأول من المؤتمر الوطني السابع للشباب المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، في العاشرة من مساء أمس، حيث استمرت لـ5 ساعات متصلة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من كبار رجال الدولة.

وبدأ المؤتمر بجلسة افتتاحية، في الخامسة مساء، شهد خلالها الرئيس، فيلما تسجيليا، لأهم ما تم إنجازه بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمصحوبة بحديث له خلال مؤتمرات وكلمات سابقة، كان أبرزها: "لو بتحبوا ربنا بجد، خلوا بالكم من بلدكم".

وأعقبت الجلسة الافتتاحية، استراحة قصيرة، تلاها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية، شهد مناقشات حول "التحول الرقمي، والتسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

وحضر المؤتمر، الذي تنتهي فعالياته، اليوم الأربعاء، عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي لأجل مناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عدة محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019-2020، وإصلاحات إدارية هادفة لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.