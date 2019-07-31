أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أن أسامة النقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، قد أبلغه قبل قليل باستجابة السفارة والسلطات السعودية لطلب النقابة برفع عدد تأشيرات الحج المقدمة للنقابة إلى 100 تأشيرة.

وكانت النقابة قد حصلت الأسبوع الماضي على 60 تأشيرة لأعضائها، وسوف يبدأ تسلم التأشيرات الأربعين الإضافية اليوم الأربعاء وسيتم توزيعهم طبقا للقرعة التي تم إجراؤها بالنقابة ووفقا للقواعد التي وضعتها وأعلنتها لجنة الحج بها.

وقال النقيب في بيان له إنه يتوجه بخالص شكره لسفير السعودية والسلطات السعودية على الاستجابة لمطالب النقابة.