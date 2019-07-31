انتحر مريض نفسيا بشنق نفسه داخل منزله بإحدى قرى مركز مطاي في شمال المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد محمد راضي مأمور مركز شرطة مطاي، بورود بلاغ للنقيب عثمان دربالة رئيس نقطة شرطة أبوان، بوفاة "ب-م"، 55 عاما، داخل منزله.

شكَّل العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، فريق بحث بقيادة الرائد أحمد الصاوي رئيس مباحث المركز، وبالانتقال تبين أن المذكور شنق نفسه بحبل علقه بمروحة سقف، وبالفحص تبين أنه يعاني من مرض نفسي وسبق له تلقي العلاج بمستشفى الصحة النفسية لمدة 12 عاما، وحُرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجرى العرض على النيابة العامة للتحقيق.