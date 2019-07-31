أكد الدكتور أحمد عبد العزيز، مدير مستشفيات قصر العيني، أن المريض الذي يذهب للعلاج في المستشفيات يتخيل له أن كل الأمور مجهزة في استقباله، بالرغم من أن المستشفيات تختلف بسبب الضغط عليها من المرضى، مؤكدًا أنه يجب استقبال المرضى الذين يعانون من الأوجاع ومعالجتهم بشكل أسرع من الباقين.

وأضاف عبد العزيز خلال لقائه مع الإعلامي تامر أمين، في برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن فكرة انتظار المريض للعلاج من مرضه هي فكرة غير آدمية لأن المريض يجب معالجته في أسرع وقت، لافتًا إلى أن قوائم الانتظار مزدحمة، ويجب أن يكون هناك علاج كافٍ في جميع مستشفيات مصر لعلاج الـ100 مليون مواطن.

وأشار مدير مستشفيات قصر العيني إلى أن المستشفيات لديها مستهلكات غالية الثمن والمواطنون لا يشعرون بتكلفتها العالية وتختلف أسعارها من مستشفى لآخر، وتختلف المستشفيات العامة والجامعية في سعر المستهلكات الطبية والأدوية.

وأوضح عبدالعزيز أن المستشفيات كانت تقوم بشراء مستلزماتها عن طريق المناقصات ولكن وزارة الصحة كلفت بالشراء الموحد وتجميع احتياجات الوزارة كلها دفعة واحدة، مؤكدًا أن ذلك ساعد في تخفيض سعر الأدوية والمستهلكات الطبية ويتم توزيعها على المستشفيات حسب الحاجة.