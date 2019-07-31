أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن طهران تستعد لخفض جديد في التزاماتها بالاتفاق النووي، ما لم تحميها الدول الأوروبية من العقوبات الأمريكية، وذلك حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية".

وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، رفض بلاده الالتزام بالاتفاق النووي من جانب واحد، بينما الطرف المقابل لا ينفذ الحد الأدنى من التزاماته.

وشدد "روحاني" على أن السياسات الأمريكية تفاقم التوتر في المنطقة، وستكون لها آثار سلبية على الأمن الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لن تحقق أي منفعة من إجراءاتها العدائية ضد طهران.