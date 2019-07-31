وقعت المهندسة صباح مشالي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقد إنشاء مركز مراقبة أداء محطات الطاقة الشمسية، بنظام تعريفة التغذية بمنطقة بنبان بأسوان علي مساحة 400 متر مربع، داخل حدود محطة محولات بنبان 3، مع اتحاد GE Grid Solution.

وقالت "مشالي" إن مهمة هذا المركز تهدف إلى التحقق من جودة الطاقة المنتجة من المحطات، طبقا لكود ربط المحطات الشمسية بالشبكة، ومراقبة الكميات الكهربية في محطات الطاقة الشمسية وعرضها في الزمن الحقيقي، بالإضافة إلى تجميع بيانات التنبؤ بكميات الطاقة المنتجة من المحطات المختلفة، والتنسيق بين تشغيل محطات الطاقة الشمسية والمركز القومي للتحكم في الطاقة.

وأوضحت "مشالي"، في بيان أنه تم طرح مناقصة محدودة على الشركات العالمية المتخصصة، وتم الانتهاء من التقييم الفني والمالي، وأخذ موافقة لجنة البت على الإسناد، واعتماد قرار الإسناد من مجلس الإدارة.

وأشارت "مشالي" إلى أنه يتم تمويل المشروع من مستثمرين محطات الطاقة الشمسية، ضمن اتفاقية مشاركة التكاليف بقيمة إجمالية 89 مليون جنيه مصري، بمدة تنفيذ تصل إلى حوالي 8 أشهر من تاريخ توقيع العقد.

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