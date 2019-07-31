  برنامج تدريبي شامل لوعاظ الأزهر قبل زيارتهم دور الرعاية الاجتماعية

عقدت وزارة التضامن الاجتماعي الدورة التدريبية الرابعة لوعاظ الأزهر الشريف بقاعة "بينا" بمقر الوزارة، بحضور سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية ودكتور حسن خليل مدير عام الشئون الفنية بمشيخة الأزهر الشريف، إضافة إلى نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال علم النفس والاجتماع و26 من السادة الوعاظ والواعظات بالأزهر الشريف.

يأتي في إطار برنامج التعاون بين مشيخة الأزهر الشريف ووزارة التضامن الاجتماعى، بشأن إيفاد علماء الأزهر الشريف لدور الرعاية الاجتماعية لعقد ندوات توعية دينية وحياتية للابناء

وفى كلمتها، أكدت سمية الألفي أن الوزارة تعمل على رعاية الفئات الأكثر هشاشة واحتياجا للرعاية والدعم خاصة أبناء دور الأيتام وأبناء دور الدفاع، ولفتت إلى أهمية نزول السادة الوعاظ لدور الرعاية وأن البرنامج التدريبي يعمل على المزج بين الجانب الديني والنفسي والقانوني واستعرضت الألفي محاور التدريب، موضحة أنه يتضمن الجانب الاجتماعي كالعوامل المؤثرة على الأبناء بالدور وسياسة حماية الطفل والمهارات الحياتية والآداب العامة، فضلاً عن الجانب النفسي كالخصائص النفسية والسلوكية للأبناء داخل دور الرعاية، والتعامل مع المشكلات النفسية والسلوكية وطرق التعامل معها من الجانب الديني.

وأضافت الألفي أن أهمية المحور القانونى والضوابط والمحددات القانونية بمؤسسات الرعاية، كما أضافت أن الجانب الديني سيتناول التعريف بحقوق الطفل في الإسلام وأهم القضايا الشرعية والدينية الخاصة بحقوق الطفل داخل دور الرعاية، وملامح التربية الدينية السليمة للطفل وتحدث دكتور حسن خليل عن الدور التوعوى والاجتماعي للوعاظ بدور الرعاية، مشيرا إلى أهمية تحويل دورهم من الدور الدعوى إلى الدور التوعوى بعد إكسابهم خبرات من المتخصصين في علم النفس والاجتماع من منطلق أن الأبناء بدور الرعاية ضحايا لظروفهم الاجتماعية.

وذكر أنه من المنتظر في الفترة القادمة وصول السادة الوعاظ لدور الرعاية في كل المحافظات بعد القاهرة الكبرى، ومستقبلاً سيتم نزول السادة الوعاظ أيضاً بدور رعاية المسنين.

وذكر أسعد صابر مدير عام الإدارة العامة للأسرة والطفولة أن أهم المخرجات للبرنامج التدريبي وضع خطة تنفيذية لزيارات السادة الوعاظ لعدد 100 دار رعاية على مستوى الجمهورية استكمالاً للمرحلة الأولى من البرنامج، والذى تم تنفيذها لعدد 20 دارا بالقاهرة الكبرى خلال الفترة من يناير 2018 حتى يناير 2019، وتنسيق عملية المتابعة للدور المستهدفة تيسيراً على الوعاظ للقيام بمهمتهم ومتابعة الموضوعات الموجهة للأبناء داخل الدور.

وتهدف الدورة التدريبية، التى تستمر على مدار يومين، إلى ربط السادة الوعاظ بقضايا ومشكلات الدور والتشبيك الأمثل بينهم وبين مقدمى الرعاية لتقديم الدعم النفسي والديني لتعديل اتجاهات الطفل نحو ذاته والمجتمع، والمساهمة في تعزيز القدرات المؤسسية لدور الرعاية وتحسين أنظمة العمل الداخلية، وذلك من خلال التعرف على طرق تصحيح المفاهيم الخاطئة من خلال تعاليم الدين السمحة وتزويدهم بالمعلومات التوعوية والسلوكية للتعامل مع الأبناء في الفئات العمرية المختلفة بعد التعرف على الخصائص الاجتماعية والنفسية للمراحل العمرية لأبناء المؤسسات، كما يشارك المشرفون على دور الرعاية فى البرنامج التدريبي، لتزويد السادة الوعاظ بخبراتهم في التعامل مع الأبناء وعرض أهم المشكلات التى يمكن مواجهتها أثناء الزيارات الميدانية واقتراح الحلول.