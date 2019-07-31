أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني، حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس 1 أغسطس، على كافة محافظات الجمهورية.

وأوضحت "الهيئة" أنه سيسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية، فالطقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

أما بالنسبة للشبورة المائية تقل الرؤية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

ونشرت "الأرصاد" بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا على مدن ومحافظات الجمهورية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على مدن ومحافظات مصر

القاهرة 25 36

شبين الكوم 24 36

طنطا 24 35

دمنهور 25 33

الإسكندرية 24 32

بلطيم 24 32

مطروح 24 31

شرم الشيخ 28 39

الغردقة 28 39

مرسى علم 28 37

سيوة 23 37

بورسعيد 26 32

دمياط 25 31

الزقازيق 24 36

الإسماعيلية 23 37

السويس 24 36

العريش 23 33

رفح 23 32

رأس سدر 26 37

نخل 20 38

نويبع 28 38

طابا 28 36

كاترين 19 33

الطور 26 35

الفيوم 24 37

بنى سويف 24 38

المنيا 23 39

أسيوط 24 40

سوهاج 25 41

قنا 26 41

الأقصر 27 42

أسوان 28 43

الوادي الجديد 24 43

شلاتين 29 41

حلايب 30 36