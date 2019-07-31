بدأت الفنانة المصرية مي فخري، تصوير مشاهدها في الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، في القصة التى تحمل اسم "براد شاي"، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد سلامة.

في 45 حلقة، تضمنت 9 حكايات عن قضايا المرأة، كل حكاية تقوم ببطولتها نجمة ويتم تناولها في 5 حلقات، وهن: هنا شيحة، نجلاء بدر، حنان مطاوع، بسمة، مي سليم، مي فخري، مريم حسن، ريم مصطفى، وشيرى عادل وتأليف عمرو ياسين.

وقد أطلقت الفنانة الشابة مي فخري على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث جلسات تصويرها، وظهرت بفستان طويل أسود وهي تحمل مسدس في يدها، وحازت جلسة التصوير على إعجاب المتابعين لها على صفحات التواصل الاجتماعي.