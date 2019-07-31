مدبولي: سيكون لدينا مليون مواطن انتقل من العشوائيات لأماكن لائقة نهاية 2019

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة في ظل ظروف استثنائية، جعل الاقتصاد المصري أفضل حالا، متابعا "هذا البرنامج جعلنا نتحرك بصورة أفضل، ونخدم مواطنينا وأهالينا في كل مكان".

وأضاف "مدبولي" خلال جلسة "حياة كريمة"، المنعقدة ضمن ثان أيام فعاليات المؤتمر السابع للشباب المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن بداية تطوير العشوائيات كان نحو عامين ونصف، متابعا: عندما كنت وزيرا للإسكان عرضنا على سيادة الرئيس موقف المناطق غير الآمنة في المدن، وكانت عبارة عن عشش وعشوائيات، حيث قال الرئيس "لن ننام ولن نأكل أو نشرب حتى نغير وجه هذه المناطق".

وأكمل: هذا ما بدأت الدولة العمل عليه في ذلك الوقت، حيث أصبح هناك مليون مواطن مع نهاية عام 2019 سيكونوا في أماكن لائقة مثل الأسمرات وبشائر الخير والمحروسة، حيث سيجري نقلهم نقلة كبيرة جدا، كنا نعلم إننا نستهدف فئة أكثر فقرا واحتياجا ولكنها موجودة في المدن.

وبدأ المؤتمر السابع للشباب بجلسة افتتاحية، في الخامسة مساء أمس، شهد خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا، لأهم ما جرى إنجازه في العاصمة الإدارية الجديدة، والمصحوبة بحديث له خلال مؤتمرات وكلمات سابقة، كان أبرزها: "لو بتحبوا ربنا بجد، خلوا بالكم من بلدكم".

وأعقبت الجلسة الافتتاحية، استراحة قصيرة، تلاها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية، وشهد مناقشات حول "التحول الرقمي، والتسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

وحضر المؤتمر، الذي تنتهي فعالياته، اليوم الأربعاء، عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي؛ لمناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عدة محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019 - 2020، وإصلاحات إدارية هادفة؛ لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.