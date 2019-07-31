قال الدكتور معوض بدوي، مدير مكتب التكنولوجيا والمعلومات، والمشرف العام على معامل الحاسب الآلي بجامعة عين شمس، إن معامل التنسيق شهدت إقبالاً كثيفاً من قبل طلاب الثانوية العامة للشعبة العلمية والأدبية، موضحًا أن الطلاب بالمرحلة الثانية تعمدوا تسجيل رغباتهم فى معامل عين شمس.

وأضاف "معوض" لـ "الوطن" أن الكلية توفر للطلاب معملين لاستقبالهم، لافتًا إلى أن المعمل الواحد يحتوي على 30 جهاز حاسب آلي، محذرًا من الأخطاء الشائعة لطلاب الثانوية العامة أثناء تسجيل رغباتهم، كاختيارهم لأماكن بعيدة عن موقعهم الجغرافي.

يُذكر أن تنسيق المرحلة الثانية قد بدأ اليوم، بحد أدنى 78.05% للشعبة العلمية، وحد أدنى 68.05% للشعبة الأدبية.