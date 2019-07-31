قال الفنان محمد الشرقاوي المشرف على شعبة مسرح التجوال والمواجهة بفرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، إن خطة التجوال التي أعلنها البيت الفني للمسرح الأسبوع الماضي، برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، تسير على قدم و ساق.

وينهي عرض "ولاد البلد" الذي تنتجه فرقة المسرح الحديث، جولته بمحافظة سوهاج اليوم الأربعاء، ليستعد بعدها فريق عمل العرض لجولته الجديدة بالأقصر، والتي تبدأ من 1 لـ9 أغسطس، لتشمل قصر ثقافة الطارف، بيت ثقافة الأقالتة، قصر ثقافة إسنا، قصر ثقافة أرمنت، مدرسة حاجر أرمنت الإبتدائي، مدرسة الشهيد أبو المجد حسين، مدرسة الصبغية الإعدادية بنين، قصر ثقافة حوض الرمال، وساحة سيدي أبو الحجاج، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وعن جمهور "ولاد البلد" بمحافظة سوهاج، قال "الشرقاوي" إن الإقبال الجماهيري فاق كل التوقعات، ومن جميع الطوائف والاتجاهات، و كانت ردود الأفعال تدل على مدى تعطش الجمهور للفنون، وهو ما يشجعنا على استكمال باقي جولاتنا بالمحافظات للوصول إلى أبعد النقاط وأكثرها احتياجا.

ويتناول "ولاد البلد" عدة قضايا من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، والفساد وقانون الخدمة المدنية، وتهجير الأقباط، والهجرة غير الشرعية، وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود، وهو من بطولة محمد زيدان، ومحمد أباصيري، ووائل مصطفى، وعادل يوسف، ومحمد صالح، ووفاء شوقي، وإسراء حامد، وأميرة عبدالرحمن، وأبانوب شوقي، وإسلام حسن، ونورهان سالم، وإسراء أحمد، وياسر الرفاعي، وإسلام الهواري، وأمير عبد الحميد، ومحمود فتحي، وأحمد مصطفى، ومحمد حسن، ومن تأليف مصطفى سليم، وإخراج محمد الشرقاوي.