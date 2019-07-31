"اتكلموا".. ضوء أخضر من السيسي للمواطن والحكومة والأحزاب بمؤتمر الشباب

"سيبوهم يتكلموا".. جملة رددها الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة مرات خلال المؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي انطلقت فعالياته، مساء أمس، بالجلسة الافتتاحية ونموذج محاكاة الدولة المصرية، حيث وجهها عدة مرات للإعلامي عمرو خليل وللمذيعة لما جبريل ولمديرة مبادرة "حياة كريمة" حين حاولوا مقاطعة بعض المتحدثين خلال الجلة ومؤتمر المبادرة.

"سيب الحكومة تتكلم".. جملة مازح بها الرئيس عبدالفتاح السيسي الإعلامي عمرو خليل، خلال جلسة نموذج محاكاة الدولة المصرية، بعدما حاول مقاطعة حديث الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري؛ ليرد خليل: "حاضر يافندم"، واستكملت بعده الوزيرة حديثها عن بحث الدخل والإنفاق الذي أجري منذ عام 2017، وأنتهى في النصف الثاني من العام الماضي، مشيرةً إلى أن معدل التضخم وصل إلى 8.9%، بعدما كان 33%.

مرة ثانية، عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي لترديد جملة شبيهة مازح بها الإعلامية لما جبريل، مقدمة جلسة مبادرة التحول الرقمي، ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الشباب السابع، بعدما طالبت بلال حبش عضو تنسيقية شباب السياسيين والأحزاب، بألا يتخطى الوقت المحدد له، ونبّهت عليه مرة أخرى بأن الوقت المتبقي لديه دقيقة واحدة.

ورد الرئيس السيسي على الإعلامية قائلًا: "من فضلك سيبي الأحزاب تتكلم زي ما هي عاوزة"، وسط تصفيق وضحكات من الحضور، لتبرر لما مطلبها بضيق الوقت قائلةً "علشان الوقت يا سيادة الرئيس"، فرد الرئيس مرة أخرى: "معلش معلش"، وتوجه بلال حبش بالشكر إلى الرئيس السيسي بقوله: "شكرًا سيادة الرئيس على الفرصة اللي بتسمحها لينا طول الوقت".

وخلال مؤتمر مبادرة حياة كريمة، حاولت مديرة المؤتمرقطع أحاديث المراسلين ومنسقي الحملة بالمحافظات أكثر من مرة، ليتدخل الرئيس السيسي قائلا: "سيبونا نسمع.. مش دي بلادنا، ودي بلدنا.. قول"، موجهًا حديثه لأحد منسقي الحملة بالمحافظات ليستكمل حديثه.