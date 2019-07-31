كشف تقرير مركز معلومات سوق السيارات "أميك" إجمالي نسبة مبيعات السيارات خلال أول ستة أشهر من عام 2019.

وبين التقرير أن شركة "شيفروليه" هي الأكثر مبيعاً خلال تلك الفترة من العام حيث باعت الشركة 18236 سيارة، بينما جاءت في المرتبة الثانية شركة "نيسان" حيث باعت 9174 سيارة، وجاءت في المركز الثالث شركة "هيونداي" حيث باعت 7982 سيارة.

وأظهر التقرير باقي مبيعات الشركات الأخرى، حيث باعت شركة "تويوتا" 7873 سيارة، وباعت شركة شركة "رينو" 6112، وباعت شركة "بيجو" 3302، وباعت شركة شركة "كيا" 2693، وباعت شركة "بي واي دي" 2465، وباعت شركة "سوزوكي" 2124، وباعت شركة "كينج لونج" 1986، وباعت شركة "ميتسوبيشي" 1894، وباعت شركة "شيري" 1296 سيارة.

تقرير أميك