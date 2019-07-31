تنشر "الوطن" صور حادث استشهاد العقيد حاتم بركات وأميني شرطة وقائد سيارة آخر بطريق السويس، اتجاه مدينتي قبل الدائري الأوسطي أثناء قيامهم بتأمين مؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية.

وقال مصدر أمني إن واقعة تصادم سيارة شرطة وملاكي بطريق "القاهرة - السويس" أسفرت عن مصرع ضابط وأمين، كما لقي قائد السيارة الملاكي مصرعه، موضحًا أن النيابة العامة تحقق في الواقعة؛ لمعرفة سبب التصادم، وتبيّن أن السيارتين تهشمتا بالكامل، ولم ينج أحد من داخل السيارتين.

وأضاف أن سيارة الشرطة كانت واقفة على جانب الطريق؛ لتأمين الطرق، مشيرًا إلى أن الجثث نُقلت إلى المستشفيات القريبة لحين وصول قرار النيابة وتسليمها إلى ذويهم لدفنها، وأن سيارة الشرطة تابعة لمديرية أمن القاهرة.