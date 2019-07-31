أعلن المهندس عبدالرحمن فريد، مدير عام المياه الجوفية بجنوب سيناء، الانتهاء من تنفيذ مشروع حماية منطقة وادي البيضا بمدينة دهب من أخطار السيول، وتضمنت تنفيذ بحيرة وحاجزا ترابيا تنفيذ الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، تحت إشراف الإدارة العامة للمياه الجوفية.

وقال فريد، إن منطقة "وادي البيضا" التي تقع شمال غرب مدينة دهب في الطريق المؤدي إلى مدينة نويبع، تعد من المناطق غير الآمنة، ويقطن بها أكثر من 20 ألف نسمة بمناطق: "مساكن مبارك والعصلة وإسكان الشباب وفنادق ومنتجات سياحية"، إضافة إلى عدد من المباني العشوائية المخالفة التي جرى إزالتها.

وأضاف أن وزارة الري ومحافظة جنوب سيناء تعاونتا لتنفيذ مشروع حماية المنطقة من أخطار السيول، ورصد جهاز تطوير العشوائيات 7.5 مليون جنيه لصالح حماية المنطقة حفاظًا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة بها.