لقي عامل مصرعه، اليوم، أثناء تطهير خزان صرف صحي، بمنطقة أبو هلال، في جنوب مدينة المنيا، وجرى انتشال جثته بمعرفة الإنقاذ النهري ونقلها لمشرحة المستشفى العام.

كانت مديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغا من عمليات النجدة، يفيد بغرق عامل داخل خزان صرف صحي، بمنطقة ابو هلال، جنوب مدينة المنيا.

وانتقل المقدم عمرو حسن، رئيس مباحث قسم شرطة المنيا، وسيارات الإسعاف، ورجال الإنقاذ، وتبين مصرع "سمير.ع" 56 عامًا، عامل، أثناء تطهير خزان صرف صحي منزلي.

وتم انتشال الجثة، ونقلها لمشرحة مستشفى المنيا العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إخطار النيابة العامة للتصرف.