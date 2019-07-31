وزير مالية المحاكاة لـ"الوطن": قرأت عن الموازنة وتابعت تصريحات "معيط"

أدت دور وزير المالية بنموذج محاكاة الدولة المصرية، الذي جرى في الجلستين الثانية والثالثة باليوم الأول للمؤتمر الوطني السابع للشباب والذي انطلق، أمس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

هبة الله حسان، خريجة كلية التجارة جامعة القاهرة، الشعبة الإنجليزية، وتعمل بأحد البنوك المصرية، تخرجت من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب في دفعته الثالثة، في شهر فبراير الماضي، حيث حصلت وزملائها على تدريبات مكثفة في مختلف المجالات، مثل الموارد البشرية ومهارات التواصل. كما شاركت في ورش عمل مكثفة في مجالات التنمية والاستثمار، ما جعلها بنهاية كل ورشة تلم بكافة جوانب الملف.

بعد التخرج من البرنامج الرئاسي بدأت "حسان" حضور المنتديات والمؤتمرات، التي كان البرنامج يوفر إمكانية حضور بعضها مثل منتدى شباب العالم 2018 وملتقى الشباب العربي والأفريقي، ما طور لديها مهارات العرض في ضوء الجلسات التي كانت تحضرها. كما أن مهارات التواصل التي مكنتها من اجتياز اختبار القبول في البرنامج الرئاسي، قبل عام، تطورت لديها واكتسبت مضمونا يثقلها.

فكرة المشاركة في نماذج محاكاة والتأهيل لها، دائما حاضرة في البرنامج، وفقا لما قالته "حسان"، في حديثها لـ"الوطن"، حيث كان يجري تدريبهم بشكل مستمر على مختلف نماذج المحاكاة، ولكن قبل أسبوعين، فقط، بدأت التدريب على دور وزيرة المالية بحكومة المحاكاة في نموذج محاكاة الدولة المصرية.

حسان: ألممت بمعلومات عن الموازنة.. وتابعت تصريحات وزير المالية

وبدأت "حسان"، بمساعدة فريق يتكون من أربعة أفراد، من زملائها في برنامج التأهيل، بالقراءة عن الموضوعات التي يجب على وزير المالية أن يكون ملما بها، فقرأت عن الموازنة العامة، كما تابعت تصريحات وزير المالية.

وبعد جمع المعلومات، بدأ وزراء حكومة المحاكاة ومساعديهم يجتمعون لتبادل المعلومات حول القضايا التي تهم أكثر من حقيبة وزارية، ثم اتفقوا على توحيد رؤيتهم لتقديم النموذج فيما وصفته بـ"رؤية شبابية".

اعتبرنا نفسنا مسكنا الحكومة بجد

ولإضفاء واقعية على النموذج، قررت "حسان" وزملائها قبل المؤتمر أن يعتبروا أنفسهم في الجلسة ممثلي الحكومة الفعلية، فتهمهم قضاياها ويوضح كل منهم رؤية وزارته بحماس تصفه بـ"اعتبرنا دة يوم مسكنا فيه الحكومة بجد".