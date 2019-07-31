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تحدث عنه السيسي بمؤتمر الشباب.. خبراء يوضحون أهمية الاستثمار العقاري

تحدث عنه السيسي بمؤتمر الشباب.. خبراء يوضحون أهمية الاستثمار العقاري

مصطفى كامل: عائلة تحكم "الموسيقيين" نشروا الفساد وزوروا الانتخابات

مصطفى كامل: عائلة تحكم "الموسيقيين" نشروا الفساد وزوروا الانتخابات

بورسعيد كلمة السر.. نقطة الانطلاق من "التأمين الصحي" لـ"التحول الرقمي"

بورسعيد كلمة السر.. نقطة الانطلاق من "التأمين الصحي" لـ"التحول الرقمي"

توعية بالكشف عن "سرطان الثدي" داخل أتوبيسات النقل العام في الإسكندرية

توعية بالكشف عن "سرطان الثدي" داخل أتوبيسات النقل العام في الإسكندرية

السيسي للمصريين: "والله العظيم مش لاقي وقت نفتتح مشروعات تسعدكم"

السيسي للمصريين: "والله العظيم مش لاقي وقت نفتتح مشروعات تسعدكم"

السيسي لـ المعلمين: "عارف إنكم مش عارفين تعيشوا برواتبكم"

السيسي لـ المعلمين: "عارف إنكم مش عارفين تعيشوا برواتبكم"

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"قاهرو الإعاقة والسُمر ولادنا".. منصة مؤتمرات الشباب تقصف جبهة التنمر

"اتكلموا".. ضوء أخضر من السيسي للمواطن والحكومة والأحزاب بمؤتمر الشباب

"اتكلموا".. ضوء أخضر من السيسي للمواطن والحكومة والأحزاب بمؤتمر الشباب

مخرج فيلم حياة كريمة لـ"الوطن": أبطالنا من الواقع.. وفرحتهم أثرت فيّ

مخرج فيلم حياة كريمة لـ"الوطن": أبطالنا من الواقع.. وفرحتهم أثرت فيّ

أم دهب تروي لـ"الوطن" كواليس "بطلة كل يوم": 4 سنين بدور على الصفر

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نورهان مادخلتش "هندسة" فحولت المسجد الأقصى إلى عقلة إصبع

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