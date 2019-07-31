أكد اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، انطلاق أعمال المرحلة الأولى لإعمار 240 منزلًا في 8 قرى من الأكثر احتياجًا للأسر الأولى بالرعاية، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بحضور إيمان أحمد زكي، وكيل التضامن الاجتماعي بالفيوم، وربيع عبدالجليل، مدير مكتب جمعية الأورمان، ووليد قطب، مدير مكتب جمعية مصر الخير، وعدد من مسؤولي الجهاز التنفيذي بديوان عام المحافظة- وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

وأضاف سعد، أن إعمار منازل الأولى بالرعاية، يأتي ضمن توجهات الدولة للوقوف بجوار البسطاء ومحدودي الدخل بالقرى الأكثر احتياجاً، مشيرًا إلى أن تلك المرحلة تشمل 8 قرى بواقع 30 منزلًا بكل قرية، وتشمل هذه المرحلة قرى الشهايبة وعزبة عرفة والورثة بمركز طامية، وقرى فوز، ورحمي، والبرنس، وعزبة عاشور بمركز إطسا، وقرية الحبون بمركز سنورس.

وأوضح محافظ الفيوم، أن تلك المبادرة تأتي بالتعاون بين المحافظة وصندوق تحيا مصر، وبمشاركة إيجابية من الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني، بما يعود بالنفع وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، لافتًا إلى أن باقي المراكز والقرى ستأتي تباعاً بالمراحل التالية للمبادرة.