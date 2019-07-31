قال اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، إنه يتم حاليًا دراسة إنشاء مجمع خدمات حكومي نموذجي متكامل بمدينة دمو للشباب، والعمل بأحدث التكنولوجيا للتيسير على المواطنين وتأدية خدماتهم.

وأضاف سعد- خلال اجتماع عقده بديوان عام المحافظة، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم- أن إنشاء هذا المجمع يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل التسهيل على المواطنين وتأدية خدماتهم، واستيعاب جميع العناصر وفقا لما تم إتباعه عند تصميم مقرات الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة، والإستغلال الأمثل للتكنولوجيا.

وأوضح أن الدراسة تتضمن حصر المصالح والعناصر الحكومية الخدمية المرشحة للانتقال لمجمع الخدمات وأعداد العاملين بها والتجهيزات المطلوبة لكل مديرية أو مصلحة أو جهة حكومية، وتتراوح مساحة مجمع الخدمات 10 آلاف متر مربع.

وأضاف أن المجمع يستهدف تطبيق منظومة الشباك الواحد سواء لطالبي الخدمات من المواطنين أو المستثمرين بحصولهم على جميع موافقات الجهات مرة واحدة بهدف تسهيل الإجراءات لخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة.

حضر الاجتماع، المهندس محمد الباهي، وكيل الإسكان، ومحمد حافظ، مدير عام الأملاك.