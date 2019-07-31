"إحنا ليه معندناش ثقة في المدربين المصريين ولازم ندي الفرصة.. النتيجة واحدة".. جملةٌ أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني السابع للشباب، وذلك بعدما تعرض له المنتخب الوطني لكرة القدم من خسائر في الفترة الماضية، حيث تساءل قائلًا: "هنجيب مدربين أجانب تاني؟"، ليرد مازحا: "خلاص مفيش بقي".

المدربون الوطنيون يملكون السجل الأبرز في إنجازات الكرة المصرية، حيث جاء أول لقب حققه منتخب مصر الأول في بطولة الأمم الأفريقية، عام 1957، على يد المدير الفني الوطني مراد فهمي.

الألقاب الستة الأخرى التي حققها منتخب مصر في بطولة الأمم الأفريقية، جاء أربعة منها على يد مدربين وطنيين، حيث قاد الجنرال محمود الجوهري الفراعنة لتحقيق اللقب الرابع في بوركينا فاسو عام 1998.

حسن شحاتة "المعلم"، قاد المنتخب المصري نحو صناعة التاريخ والفوز بثلاثة بطولات متتالية لأمم أفريقيا، في أعوام 2006 بمصر، و2008 في غانا، و2010 في انجولا، محققًا إنجازًا فريدًا من نوعه.

الوصول لكأس العالم بعد غياب دام 56 عامًا جاء على يد أسطورة التدريب المصرية كذلك، محمود الجوهري، الذي نجح في تحقيق الحلم بإقصاء الجزائر والوصول لمونديال إيطاليا عام 1990، وتقديم أداء مبهر، والخروج من المجموعة بفارق الأهداف.

وعلى صعيد منتخب الشباب، حقق منتخب مصر بطولة الأمم الأفريقية أربع مرات، جاءت جميعها على يد مدربين وطنيين، في أعوام 1981 وكان هاني مصطفى المدير الفني للمنتخب، وعام 1991 تحت قيادة محمد أبو العز، و2003 على يد حسن شحاتة، واللقب الرابع عام 2013 بقيادة ربيع ياسين.

الإنجاز الأبرز في تاريخ الكرة المصرية حققه مدرب وطني، حيث استطاع منتخب الشباب عام 2001 تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم للشباب بالأرجنتين تحت قيادة شوقي غريب، الذي استطاع في نفس العام حصد برونزية دورة الألعاب الفرانكفونية.