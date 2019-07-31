تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب مدير عام الجمرك، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بميناء سفاجا، من ضبط 5 محاولات تهرب جمركي لكمية أدوات التجميل والأجهزة الطبية، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 455 ألفًا و421 جنيهًا بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع والركاب القادمين من ميناء ضبا السعودي بإدارتى الحركة وتفتيش الركابتم الاشتباه في الأمتعة الشخصية باسم "ك.ر.م"، وبتفتيش أمتعته الشخصية تبين وجود 132 دستة بودرة وجه حريمي ماركة مخبأة داخل أماكن يصعب الوصول إليها.

وأثناء تفتيش الأمتعة الشخصية الخاصة بـ 4 ركاب قادمين من السعودية، تم ضبط 411 زجاجة عطور 100 ملي ماركات مختلفة، وعدد من الأجهزة الطبية المستعملة وكمية أقلام التحديد وأدوات التجميل مخبأة داخل الأمتعة.

وقرر أحمد الصباح، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير 5 محاضر ضبط وتحريز المضبوطات طبقا لقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.