أنهت القافلة الطبية العلاجية من أساتذة طب وجراحة العيون بجامعة جنوب الوادي، بمستشفى القصير المركزي، الكشف على 275 حالة، وتم إجراء عملية عيون لـ26 مريضًا، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "نور حياة"؛ لمكافحة مسببات ضعف وفقدان البصر تحت رعاية اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، تحت إشراف الدكتور تامر مرعي، وكيل الصحة بالبحر الأحمر.

وأفاد وكيل الصحة بالبحر الأحمر، بأنه طبقا للبرتوكول الموقع مع جامعة جنوب الوادي، تستمر أعمال القافلة الطبية لعلاجي العيون بمستشفى القصير حتى الجمعة المقبل، وذلك في اهتمام القيادة السياسية؛ للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار إلى أن جهود القافلة أسفرت في يومها الأول عن الكشف الطبي على 275 حالة، وجرى صرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وتحضير 26 حالة للعمليات لليوم الثاني منهم 5 حالات أطفال وهى عبارة عن "إزالة مياة بيضاء-شعرة مقلوبه بالرموش، كلازيون، عمليات أخرى".