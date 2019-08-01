قال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، إن المهرجان القومي للمسرح أعلن، اليوم، عن العروض المشاركة ضمن فعاليات المهرجان من إنتاج البيت الفني للمسرح، حيث يشارك البيت الفني للمسرح بـ12 عرضا مسرحيا ضمن 3 مسابقات.

وأضاف مختار، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل المهرجان في دورته الـ12، أن البيت الفني يشارك في مسابقة عروض الكبار بـ8 عروض مسرحية، هي: "حدث في بلاد السعادة" من إنتاج فرقة المسرح الحديث، "الحادثة" من إنتاج فرقة مسرح الغد، "الطوق و الأسورة" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، "شباك مكسور" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، "نوح الحمام" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، "ترنيمة الفلاح الفصيح" من إنتاج فرقة مسرح الشباب، "مترو" من إنتاج فرقة مسرح الشباب، "أوبرا بنت عربي" من إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة.

أما مسابقة مسرح الشباب فيشارك البيت الفني للمسرح فيها بعرض "بيت الأشباح" من إنتاج فرقة مسرح الشباب، بينما يشارك ضمن مسابقة مسرح الطفل بـ3 عروض مسرحية، هي: "الحكاية روح" من إنتاج فرقة "مسرح الشمس" لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، "محطة مصر" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، "زهرة اللوتس" من إنتاج فرقة للمسرح القومي للأطفال، وفقا لـ مختار.

وتابع: "البيت الفني للمسرح رشح العروض المشاركة بالمهرجان من إنتاجه بناء على اختيارات لجنة لاختيار العروض، تم تشكيلها من مجموعة من الأساتذة المتخصصين والمتابعين، الذين راعوا في اختياراتهم الجودة الفنية والاحترافية في مختلف عناصر العرض المسرحي، واعتمد البيت الفني للمسرح قرار اللجنة بمنتهى الحياد بلا تدخل".

ووجه رئيس البيت الفني للمسرح الشكر لفرق عمل العروض التي أنتجها البيت الفني للمسرح، العام الماضي جميعا، التي أظهرت مستوى عال من التميز والجودة، حيث بذلت اللجنة جهدا كبيرا في اختيار العروض نظرا للتقارب الشديد في مستوى العروض من حيث الجودة و الاحترافية.