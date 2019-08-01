أطلق المطرب السعودي إياد أغنية دينية اجتماعية بعنوان "دومي يا نعمة" على قناته الخاصة بموقع "يوتيوب"، من تلحينه وكلمات الشاعر أحمد بن صقر، توزيع أحمد وجيه.

تقول مطلع كلمات الأغنية " من لحظة ميلادي أنا راضي بمقسومي.. بأعلى الصوت بنادي دومي يانعمة دومي..".

وتعد ضمن الأغاني، التي أطلقها "إياد" ذات الطابع الاجتماعي والتحفيزي، والتي تتناول مواضيع ذات صلة بقضايا عاطفية اجتماعية ومواضيع أخرى تخص التنمية البشرية، إذ يعمل إياد على زيادة الوعي وبث التفاؤل والبهجة عن طريق الكلمة واللحن والجملة الموسيقية.

على جانب آخر يستعد "إياد" لطرح أغنية بعنوان "ارتحال" يتعاون فيها مع عدد من صناع الموسيقى، فمن مصر الشاعر حسن عبدالحكيم والموزع أحمد وجيه، بالإضافة إلى كورال دار الأوبرا المصرية، ويضع ألحان الأغنية فريق "رباني" الماليزي.

إياد سبق وأعاد توزيع بعض الأغاني القديمة مثل القلب، يعشق كل جميل لكوكب الشرق وغناها، ولاقت قبولا في فترة بسيطة واستحسانا من المتابعين.