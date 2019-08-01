أمين شرطة بمرور الدقهلية يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد دهسه من سائق تاكسي

لفظ إبراهيم رضا صالح، أمين شرطة، أنفاسه الأخيرة في أحد مستشفيات الدقهلية، بعدما دهسه سائق تاكسي، أثناء مناوبة عمله بإشارة المرور أمام مديرية الأمن القديمة بالمنصورة، وفر هاربا.

وتعود الواقعة إلي يوم 19يوليو الماضي بعدما تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا يفيد بورود بلاغا بإصابة أمين الشرطة السالف الذكر، مقيم بقرية برهمتوش مركز السنبلاوين، بإصابات بالغة أثناء عمله بإشارة المرور بمنطقة المحافظة أمام مديرية الأمن القديمة، وذلك بعد أن قام سائق تاكسى بدهسه أثناء مناوبته على العمل.

ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد ممدوح الحصى، مدير مرور الدقهلية، والمقدم دكتور شريف شعيشع، رئيس مباحث المرور، والرائد محمود اللوزي، معاون مباحث المرور، لتحديد وضبط مرتكب تلك الواقعة.

وأسفرت جهود فريق البحث بعد تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة المحيطة وسؤال الشهود، عن أن مرتكب تلك الواقعة هو المتهم "محمود.ا.م"، وشهرته وائل الصوفاني، 40 سنة، مقيم بدائرة قسم أول المنصورة وكان يقود سيارة ماركة فيات 131 تاكسي كهنة، وقد قام المتهم بطلائها من جديد بعد نقل لوحات التاكسي على سيارة أخرى وقام بوضع لوحات معدنية للسيارة تحمل رقم "د ع أ 5238 ملاكي دقهلية" وقام بطلائها بلون لوحات الأجرة.

بتقنين الإجراءات، ألقي القبض على المتهم واعترف بتحقيقات الشرطة بارتكابه الواقعة، وحُرر عن الواقعة المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية.