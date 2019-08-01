طقس اليوم الخميس 1 - 8 - 2019 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 25 36

شبين الكوم 24 36

طنطا 24 35

دمنهور 25 33

الإسكندرية 24 32

بلطيم 24 32

مطروح 24 31

شرم الشيخ 28 39

الغردقة 28 39

مرسى علم 28 37

سيوة 23 37

بورسعيد 26 32

دمياط 25 31

الزقازيق 24 36

الإسماعيلية 23 37

السويس 24 36

العريش 23 33

رفح 23 32

رأس سدر 26 37

نخل 20 38

نويبع 28 38

طابا 28 36

كاترين 19 33

الطور 26 35

الفيوم 24 37

بنى سويف 24 38

المنيا 23 39

أسيوط 24 40

سوهاج 25 41

قنا 26 41

الأقصر 27 42

أسوان 28 43

الوادي الجديد 24 43

شلاتين 29 41

حلايب 30 36

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 28 42

المدينة30 44

القدس 20 30

الرياض 26 45

المنامة 35 41

بيروت 26 30

عمان 18 34

أبوظبى 32 40

الكويت 33 48

طرابلس 23 31

تونس 27 40

الجزائر 23 31

الرباط 16 26

نواكشوط 24 31

دمشق 16 40

بغداد 28 47

مسقط 31 36

صنعاء 26 24

الخرطوم 27 37