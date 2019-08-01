تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الخميس 1 أغسطس، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

استطلاع هلال شهر ذي الحجة

تستطلع دار الإفتاء المصرية، مساءً، هلال شهر ذي الحجة لعام 1440 هجريا، بعد صلاة المغرب، كما ستنتظر الدار إعلان المملكة العربية السعودية نتائج استطلاع الهلال لأنها بلد المناسك.

وزارة التضامن الاجتماعي تبدأ صرف معاشات شهر أغسطس

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات شهر أغسطس لأصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وماكينات الصرف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية.

لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب تعقد اجتماعا

تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اجتماعًا، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، بشأن موسم الحج لهذا العام، ومن المقرر بحث الترتيبات والاستعدادات التي اتخذتها الوزارات المعنية لتقديم أعلى مستوى من الخدمة لحجيج هذه الرحلة المقدسة.

مصر تسلم رئاسة جمعية البنوك المركزية الإفريقية إلى محافظ البنك المركزي الرواندي

تسلم مصر رئاسة جمعية البنوك المركزية الإفريقية إلى محافظ البنك المركزي الرواندي جون روانجومبوا للدورة الجديدة، وذلك في نهاية الاجتماعات السنوية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية، بالعاصمة الرواندية كيجالي.

مصلحة الضرائب تطلق خدمات مركز الاتصالات المتكامل الذي يغطي جميع خدمات الضرائب

تطلق مصلحة الضرائب خدمات مركز الاتصالات المتكامل الذي يغطي جميع خدمات ضرائب الدخل والقيمة المضافة والإقرارات من خلال مركز موحد ورقم واحد (16395)، وكذلك من خلال البريد الإلكتروني info@eta.gov.eg.

مؤسسة بتانة الثقافية تحتفي بأعمال الباحث والمفكر الراحل نصر حامد أبو زيد

تحتفي مؤسسة بتانة الثقافية بأعمال الباحث والمفكر الراحل نصر حامد أبو زيد، في السابعة مساءً، بمشاركة الباحث نبيل عبد الفتاح، والدكتور عبدالرحمن حجازي، وتتطرق الندوة إلى محاور عديدة حول مسيرة الراحل، منذ صدور كتابه المحوري (مفهوم النص).

افتتاح العرض المسرحي "مكتوبلي أغنيلك" بالإسكندرية

يفتتح البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية العرض الكوميدي الغنائي الاستعراضي "مكتوبلي أغنيلك" للكاتب حسن عبد السلام، على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية.

اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين تقيم احتفالية "ليلة في حب الشاروني"

تقيم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين احتفالية "ليلة في حب الشاروني"، تكريمًا للكاتب الكبير يعقوب الشاروني رائد أدب الأطفال في السابعة مساءً بقاعة طه حسين بالدور الرابع.

مديرية الصحة بالمنوفية تنظم إجراء عمليات جراحية مجانية للأطفال

تنظم مديرية الصحة بالمنوفية إجراء عمليات جراحية مجانية للأطفال من سن يوم حتى 18 عامًا، لمدة أربعة أيام، بمستشفى منوف العام والعيادات التحضيرية، تحت رعاية محافظ المنوفية سعيد عباس، ووكيل وزارة الصحة الدكتور نصيف حفناوي العفيفي، بالتعاون مع الجمعية المصرية لجراحة الأطفال.

قطاع الفنون التشكيلية ينظم المعرض الجماعي الذي يحمل عنوان "أفريقيا بريشة فنانيها"

ينظم قطاع الفنون التشكيلية المعرض الجماعي الذي يحمل عنوان "إفريقيا بريشة فنانيها"، بقاعة نهضة مصر بمركز متحف محمود مختار، في السابعة مساء.