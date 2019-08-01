انقلبت سيارة نقل بمقطورة محملة بـ 40 طن زيت طعام تمويني على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز المنشاه في سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة المنشاه يفيد بانقلاب سيارة محملة بزيت الطعام على الطريق الصحراوي الغربي، فانتقل مأمور وضباط المركز وضباط إدارة المرور وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة محملة بـ 40 طن زيت طعام تمويني باتجاه الشركة المصرية لتجارة الجملة بمركز "أدفو - أسوان" قيادة "عمر.ع.ع"، ٣٨ عاما سائق ويقيم بدائرة قسم أول أسيوط، وفي إحدى المنحنيات اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انقلابها علي جانب الطريق دون حدوث إصابات.

تم رفع آثار الحادث والتحفظ علي السيارة، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.