أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، التزام الجامعة بتطبيق النظم والقواعد الخاصة بتسكين الطلاب والطالبات القدامى والجدد بالمدينة الجامعية بكل دقة وشفافية وفي إطار واضح من الحيادية المطلقة.

وقال، في تصريحات صحفية، اليوم، إن إدارة الجامعة لا تألوا جهدا في اتخاذ كل الإجراءات والتسهيلات اللازمة للتقدم بالمدينة الجامعية للعام الجامعي 2019/ 2020 سواء للطلاب القدامى أو الجدد، وهو ما يعكس حرص الجامعة على رعاية أبناءها والتيسير عليهم.

جاء ذلك تزامنا مع فتح باب التقدم للمدينة الجامعية عن طريق التسجيل الإلكتروني للطلاب القدامى والجدد من خلال موقع http://alzahraa.mans.edu.eg/.

وأوضح الدكتور شحاته غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن التسجيل الإلكتروني للمدينة الجامعية يمتد حتى منتصف أغسطس القادم للطلاب القدامى وطلاب المرحلتين الأولى والثانية للثانوية العامة وسيعلن موعد القبول على الموقع الإلكتروني للجامعة، وفي حالة القبول يجب على الطالب طباعة طلب الإقامة عن طريق الموقع الإلكتروني ويتم تسليمه للموظف المختص بإدارة الإقامة.

وأشار إلى فتح موقع التسجيل لطلاب المرحلة الثالثة من الثانوية العامة والمتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية من الثانوية العامة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية.

وأوضح الدكتور شحاته غريب أنه من المقرر أن يتم قبول الطلاب القدامى الناجحين بتقدير عام جيد على الأقل والمقيمين بالعام الدراسي السابق ومحل إقامتهم يبعد عن الجامعة 30كم فأكثر، ما عدا المطبق عليهم جزاءات سابقة، كما يتم قبول جميع الطالبات ما عدا الطالبات الراسبات أو غير المقيمات بالمدينة الجامعية العام السابق أو الموقع عليهن إحدى العقوبات المنصوص عليها بلائحة المدن الجامعية، حيث من المقرر قبول الناجحات بتقدير جيد على الأقل ومحل الإقامة يبعد عن الجامعة 20 كم فأكثر، وكذلك الطالبات الناجحات بتقدير مقبول ومحل الإقامة يبعد عن الجامعة 30 كم فأكثر، أما الطلاب المستجدون فسيتم قبول جميع الطلاب الأصغر سنا من مواليد1/7/2001، أما الأكبر من ذلك فستكون الأولوية للأصغر والذين يبعد محل إقامتهم مسافة أكثر من30 كجم عن الجامعة، كما سيتم قبول كافة الطالبات المستجدات اللاتي محل إقامتهن يبعد عن الجامعة 20كم فأكثر.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أنه فيما يخص الطلاب والطالبات من غير ساكني العام السابق فمن المقرر قبولهم فى العام الجديد بشرط حصولهم على تقدير جيد جدا على الأقل ويبعد محل إقامتهم عن الجامعة 30 كم فأكثر.

وأشار " غريب "انه سيتم قبول جميع الطلاب والطالبات ذوى القدرات والاحتياجات الخاصة بشهادة معتمدة من المراقبة الطبية إلى جانب قبول الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية الحاصلين على مركز من الأول حتى الثالث على مستوى الجمهورية أو المركز الأول على مستوى الجامعة، وقبول الطلاب المبتكرين والمبدعين الحاصلين على براءة اختراع أو شهادة إيداع بالهيئة العامة للكتاب على أن يتم تقديم ما يثبت ذلك بشهادة معتمدة من الجهة الرسمية المسئولة ويشترط ألا يكون الطالب راسبا أو انتساب.