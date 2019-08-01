أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عزم بلاده لتعزيز العزلة الدبلوماسية والضغط الاقتصادي على طهران بحجة توسيع برنامجها النووي، حسبما أفادت "روسيا اليوم".

كانت الخارجية الأمريكية أعلنت في بيان رسمي، أمس، تمديد القيود المتعلقة بالبرنامج النووي للنظام الإيراني، وتقييد قدرة إيران على تقليل وقت اختراقها لإنتاج أسلحة نووية ومنعها من استعادة المنشآت للأغراض ذات الصلة بالتكنولوجيا النووية.

ووصف البيان إيران بـ"الدولة الرائدة في العالم برعاية الإرهاب"، وقال إنها تواصل استخدام برنامجها النووي لابتزاز المجتمع الدولي وتهديد الأمن الإقليمي، وإن الولايات المتحدة تؤيد بقوة منع إيران من أي طريق يؤدي إلى امتلاك الأسلحة النووية، وسنستخدم مجموعة كاملة من أدواتنا الدبلوماسية والاقتصادية؛ للحد من أنشطة إيران النووية.