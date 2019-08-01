تراجعت أسعار الذهب، اليوم، 4 جنيهات، إذ سجل عيار 24 قيمة 747 جنيهًا مقابل 751 جنيهًا، أمس.

وسجّل عيار 21 نحو 654 جنيهًا، وبلغ سعر عيار 18 نحو 561 جنيهًا، بينما سجّل الجنيه الذهب 5 آلاف و232 جنيهًا.