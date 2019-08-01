واصل الدولار تراجعه بقيمة قرش، خلال تعاملات اليوم الخميس، في بنك الإسكندرية بـ16.59 مقابل 16.49 جنيه للشراء.

فيما استقر سعر صرف الدولار، في عدد كبير من البنوك، بينها: "الأهلي المصري، الأهلي اليوناني، المصرف المتحد، مصر إيران، الكويت الوطني، المصرف العربي الدولي، المصري الخليجي، البركة، مصر، وبلوم، عند 16.63 جنيه للبيع، و16.53 جنيه للشراء".

فيما احتل مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة البنوك الأعلى سعرا لشراء وبيع الدولار، ليباع بـ 16.64 وللشراء 16.55 جنيه.

وكشفت بيانات البنك المركزي، عن ارتفاع كبير في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، وهو ما يتزامن مع تأكيدات، وكالة "بلومبرج" بشأن أداء العملة المحلية أمام العملة الأمريكية، حيث قالت الوكالة إن الجنيه يعد ثاني أفضل عملة على مستوى العالم.

وأكدت الوكالة، في تقرير نقله عنها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الجنيه المصري شهد تحسنا على مستوى الأسواق الناشئة، فارتفع سعر صرف الجنيه بنحو 6.5% أمام الدولار الأمريكي، خلال النصف الأول من العام الجاري.