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المالية تعلن مد معرض "السلع المعمرة" لمدة أسبوع أخر

المالية تعلن مد معرض "السلع المعمرة" لمدة أسبوع أخر

التخطيط تعلن الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية الموجهة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

التخطيط تعلن الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية الموجهة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

اليوم.. تفويج حجاج القاهرة والجيزة للأراضي المقدسة

اليوم.. تفويج حجاج القاهرة والجيزة للأراضي المقدسة

117 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية لعام 2019 ـ 2020

117 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية لعام 2019 ـ 2020

ارتفاع ضحايا معسكر الجلاء في عدن لـ40 قتيلا

ارتفاع ضحايا معسكر الجلاء في عدن لـ40 قتيلا

ضبط 32 متهما و7 آلاف مخالفة مرورية في حملات أمنية بالجيزة

ضبط 32 متهما و7 آلاف مخالفة مرورية في حملات أمنية بالجيزة

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