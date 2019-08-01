قال الفنان أحمد شاكر إنّه يحب المسرح ويعشقه منذ طفولته، حتى أنّه وصل لدرجة "تقديس المسرح"، موضحا: "المسرح بقى زي المحراب، ليا ولكل فنانين مصر".

وأضاف شاكر خلال حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج "صباح البلد"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنّ المسرح القومي أنتج أعمال عظيمة ساهمت في خلق قوة ناعمة لمصر، نافيا أن تكون الدولة هي التي أنشأت المسرح القومي: "هو مسرح كل المصريين، ومسرح مصر الحقيقي".

وتابع شاكر أنّ فن التمثيل كان يُنظر له كونه مهنة لا قيمة لها، متابعا: "الفنان مكانش بيتاخد بشهاده في أوروبا، وتجمع بعض المواطنين وقرروا إنشاء المسرح قبل السينما، وجمعوا أموال وكونوا فرقة، وبدأت العروض، والدولة التفتت لهذا الأمر، وسافر البعض منهم للخارج ودرسوا المسرح، وعادوا واستعملوا الفن للتعبير عن الشخصية الشرقية والمنطق المصري والعربي ويتحدثوا عن قضايا بلادهم".

وأكد شاكر أنّ نجاح المسرح والقائمين عليه، ساهم في نجاح السينما فيما بعد.