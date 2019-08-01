فحص 237 ألفا و476 سيدة ضمن "دعم صحة المرأة" بالبحيرة

قال الدكتور يسرى بيومي وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إنّ إجمالي أعداد السيدات اللاتي أجرين فحوصات منذ انطلاق مبادرة "دعم صحة المرأة"، منذ بداية يوليو وحتى مساء أمس، بلغ 237 ألفا و476 سيدة وفتاة بمدن ومراكز المحافظة.

وأضاف بيومي أنّ محافظة البحيرة ما زالت تتصدر المركز الأول على مستوى محافظات الجمهورية التسعة، في نسبة الإقبال من جانب السيدات، وذلك في ختام الأسبوع الخامس من فعاليات المبادرة.

وأشاد اللواء هشام آمنة محافظ الإقليم، بتنامي الوعي لدى السيدات وحرصهن على الاطمئنان على صحتهن وسرعة استجابتهن للاشتراك بالمبادرة، موضحا أنّ أعضاء فرق الكشف التي تجري الفحوصات، بداية من الطبيب وحتى فرق التمريض جميعهن من السيدات، لتيسير عمل المبادرة، موجها بتكثيف جهود التوعية وحث السيدات على استثمار المبادرة وتحقيق أقصى استفادة منها.