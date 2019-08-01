3 سنوات من الثأر و6 ضحايا.. تفاصيل قتل شاب بالرصاص أمام جامعة القاهرة

حددت أجهزة الأمن في الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، هوية المتهمين بقتل "شاب" داخل سيارته قرب جامعة القاهرة.

وذكرت تحريات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أنّ المتهمين جاؤوا من محافظة قنا وتربصوا بالمجني عليه، المقيم في منطقة كفر طهرمس ببولاق الدكرور، وطاردوه قرب جامعة القاهرة، وأطلقوا عليه الرصاص من بندقية آلية، ما أسفر عن مصرعه برصاصتين في الرأس، وفروا هاربين.

وجاء في تحريات وتحقيقات ضباط إدارة البحث الجنائي في الجيزة، ووحدة مباحث قسم شرطة الجيزة، تحت إشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد أسامة عبدالفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والمقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، أنّ المجنى عليه هو الضحية رقم 6 في خصومة ثأرية بين عائلتين في قنا، وأنّ الخصومة وقعت قبل 3 سنوات بين العائلتين وقتل 5 أشخاص على مدار الثلاثة سنوات الماضية، وانطلقت عدة مأموريات من مباحث الجيزة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي في قنا، للبحث عن المتهمين في الأماكن التي يترددون عليها لضبطهم.

وكانت نيابة الجيزة تحت إشراف المستشار المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، انتقلت إلى مكان الواقعة، وناظرت جثة المجني عليه في وقت معاصر للواقعة، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.