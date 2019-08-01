أصدر الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعة قناة السويس، قرارًا بندب الدكتور محمد التابعي علي البغدادي المدرس بقسم الاقتصاد والإرشاد والمجتمع الريفي بكلية الزراعة، عميدا لمعهد الاستزراع السمكي بالجامعة، والدكتور وائل سليم عميدًا لطب أسنان القناة.

كما تم تكليف الدكتور إبراهيم محمد فارس عبدالمجيد المدرس بقسم الصحة والأمراض المشتركة وسلوكيات الحيوان بكلية الطب البيطري بالقيام بأعمال عميد الكلية.

وأعلن رئيس الجامعة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارًا بتعيين الدكتور وائل سليم السيد عامر عميدًا لكلية طب الأسنان لمدة 3 سنوات، وذلك اعتبارًا من أول أغسطس، وأنه بدأ اليوم في ممارسة مهام منصبه.