أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، قرارا بأسماء الأعضاء المعينين بمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ومجالس إدارات الغرف التجارية بمحافظات الجمهورية للدورة 2019 – 2023، على أن يبدأ العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ولمدة أربع سنوات.

ويأتي القرار في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على تفعيل دور الاتحاد العام للغرف التجارية خلال المرحلة المقبلة، من خلال ضخ دماء جديدة تسهم في استكمال مسيرة التطوير داخل الاتحاد، ليتواكب مع المتغيرات على الساحتين الداخلية والخارجية، والتأكيد على أهمية الدور البارز لمجلس إدارة وغرف الاتحاد في دورته المنقضية 2015/2019.

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