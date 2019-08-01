قال الدكتورعلاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إنه تم وضع منظومة صحية متكاملة للحجاج، بالتنسيق مع الجهات المعنية، فيما يخص التطعيمات والإجراءات اللازمة للحصول على تأشيرة الحج.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب، اليوم، المخصص لبحث الترتيبات والاستعدادات والإجراءات الخاصة بموسم الحج لهذا العام بحضور ممثلين عن وزارات السياحة والتضامن والصحة والطيران المدني ومسئولين من موانئ البحر الأحمر.

وأوضح عيد، أن المنظومة الصحية للحجاج، والتي تبدأ من إجراءات الكشف الطبي، والتطعيمات في ظل إجراءات الحصول علي التأشيرة تنتهي بعد 3 أسابيع من عودة الحجاج من السعودية، وذلك للاطمئنان على الجميع حفاظًا عليهم من التعرض لأي من أنواع العدوى، من خلال توفير الإطارات الوقائية والعلاجية، والنصائح في البطاقات الصحية أو المطارات أو عبر الطائرات والسفن، وداخل الفنادق والمقرات بالسعودية، والعلاجية على الأراضي السعودية.

وتابع: "خصصنا 24 عيادة بمكة و3 بالمدينة المنورة، ووفرنا كافة الأطقم الطبية بمختلف التخصصات المطلوبة، وتم شحن 16.5 ألف طن أدوية مطلوبة للحجاج، والخدمة الصحية الوقائية والعلاجية على مستوى عالِ، وجميعها بالمجان، والاهتمام بجميع الأمراض، ومرضى الفشل الكلوي والتنسيق معهم وإخطارهم بالأماكن المنوط بهم الغسيل بها والتوقيتات المطلوبة، ومرضى السرطان تم التنسيق بشأنهم من أجل العلاج الخاص بهم، وتم مراعاة ظروف جميع المرضي وحاجاتهم للعلاج".

وأشار إلى أن عناوين العيادات والإرشادات الصحية تم التنسيق بشأنها مع البعثات المصرية، والإخطار بكافة المحظورات التي وضعتها السعودية بشأن عدم اصطحاب بعض الأشياء المخالفة للقواعد، وفي حال الحاجة لذلك، يكون مع الحاج خطاب بشأن ذلك، لافتا إلى أن المنظومة الصحية الخاصة بموسم الحج كاملة، والأطقم الخاصة بها وصلت السعودية قبل وصول الحجاج، وعلى استعداد للتعامل مع أي حالة.