تكليف محمد خضر بتسيير أعمال نائب رئيس جامعة بني سويف

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، قرارا بتكليف الدكتور محمد محمود خضر بتسيير أعمال نائب رئيس جامعة بني سويف لشؤون التعليم والطلاب اعتباراً من اليوم الأول من أغسطس.

وحصل الدكتور محمد محمود خضر على بكالوريوس العلوم قسم الكيمياء من جامعة القاهرة عام 1984، والماجستير في الكيمياء غير العضوية عام 1990، ودكتوراه الفلسفة في علوم الكيمياء، الفيزياء عام 1994.

وتدرج في المناصب الجامعية بداسة من كونه مدرسًا بقسم الكيمياء بكلية العلوم بني سويف حتى 2002، ثم أستاذ مساعد بنفس القسم حتى 2006، وأستاذا لعلوم تكنولوجيا النانو قسم الكيمياء بكلية العلوم بني سويف عام 2007، ثم وكيلا للكلية للدراسات العليا والبحوث، وعميدا لكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة ثم نائبًا لرئيس جامعة بني سويف لشؤون التعليم والطلاب.

وحاصل على جائزة الدولة للتفوق في العلوم التكنولوجية المتقدمة عام 2016 ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى من الرئيس عبد الفتاح السيسي 2017.