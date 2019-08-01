قررت الدائرة الأولى مفوضين بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من حميدو البرنس المحامي، والتي طالب فيها بإلزام دولة إيطاليا بإزالة الألغام ومخلفات الحرب العالمية الثانية التي شاركت في زراعتها، من العلمين والصحراء الغربية في مصر، وإلزامها بدفع تعويضات مادية كاملة لمصر عن الأضرار التي لحقتها جراء وجود تلك الألغام في أراضيها، وكذلك تعويض ضحايا ومصابي الألغام الذين أضيروا في سلامتهم الجسدية، لإعداد التقرير بالرأي القانوني فيها.

وقالت الدعوى التي حملت رقم 48040 لسنة 72 قضائية، أن القانون الدولي يمنح مصر الحق في مطالبة إيطاليا بالتعويضات عن الأضرار التي تسببت فيها الألغام ومخلفات الحرب التي تركتها في الأراضي المصرية.

وأوضحت أنه سبق وصدر حكم ضد بريطانيا في الدعوى رقم 73974 لسنة 67 ق بإلزامها بتطهير وإزالة الألغام ومخلفات الحرب في العلمين وتعويض مصر وضحايا الألغام، كما سبق وصدرت عدة قرارات من الجمعية العامة للأمم المتحدة تلزم الدول التي تركت ألغام ومخلفات حرب في أراضى دولة أخرى بتطهيرها وإزالتها على نفقتها الخاصة وتعويض الدولة المضرورة تعويضا كاملا وتعويض ضحايا تلك الألغام.