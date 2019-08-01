انتهى المؤتمر الوطني السابع للشباب، أمس، والذي أقيم لأول مرة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمدة يومين، بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة توصيات للمؤتمر السابع.

وتضمنت التوصيات التي أعلنها الرئيس، "تحويل نموذج محاكاة الدولة المصرية إلى حالة حوارية دائمة خلال تشكيل مجموعات عمل من شباب البرنامج الرئاسي وشباب الأحزاب والسياسيين، وشباب الباحثين والجامعات المصرية لتكون على اتصال دائم بالحكومة ومؤسسات الدولة في كل ما هو مطروح للنقاش على أجندة العمل الوطني"، بالإضافة إلى "تكليف رئاسة مجلس الوزراء لبحث جميع التوصيات الصادرة من حكومة نموذج المحاكاة، على أن يتم رفع تقرير بها خلال 15 يوما من تاريخه، ومناقشة تنفيذ ما ورد بها خلال المؤتمر الوطني للشباب القادم".

بكري: التوصيات تؤكد اهتمام وثقة السيسي بالشباب وتوليهم قيادة البلاد مستقبلا

وقال النائب مصطفى بكري، إن التوصيتين الخاصين بنموذج المحاكاة الذي جرى باليوم الأول، تؤكدان مجددا اهتمام السيسي بالشباب ودورهم، ومحاولته الجادة في إعدادهم لتولي المسئولية مع إشراكهم في مسئوليات العمل التنفيذي والرقابة.

وأضاف بكري، لـ"الوطن"، أن المحاكاة كان نموذجا لما يكمن أن يكون عليه هذا الشباب في الغد، موضحا اعتقاده بأن ثقة الرئيس في الشباب بدت واضحة هذه المرة أكثر من أي وقت سابق، حيث تخرجت دفعة جديدة أفريقية في الأكاديمية وهو ما يدل على نجاح التجربة المصرية والسعي لتعميمها، فضلا عن توليهم لمناصب قيادية كنائب المحافظ، التي تعد تجربة لاقت استحسانا كبيرا بين الشباب.

وأكد أن نموذج المحاكاة يعطي دليلا حقيقيا على وجود شباب واعِ لمستقبل وطنه وقادر على قيادة البلاد في الفترة المقبلة، ليقوموا بمهمتهم على الوجه الأكمل، حيث لم يكن للشباب دورا حقيقيا لفترة طويلة مسبقا.

الشوبكي: التوصيات إيجابية.. ويجب مناقشة إجراءاتها لاحقا ككشف حساب شفاف

وشاركه في الرأي نفسه، الدكتور عمرو الشوبكي، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بأن تلك التوصيات هامة ومميزة للشباب، حيث إن فكرة الحوار ذاتها هي أمر شديد الايجابية، والذي يأتي بعد عدة عقود من الفجوة وغياب التواصل بين الشباب والحكومة والمسئولين والنظام الحاكم.

ولفت الشوبكي إلى أن تلك التوصيات تعتبر خطوة أولى لفكرة تحول الحوار لمبدأ وقيم أساسية، والتي يجب أن تترتب عليها المناقشة في نتائج النماذج المقرر تطبيقها، سواء لما توصلت إليه الحكومة أو ما لم يتم التوصل إليه للوقوف على الصعوبات العملية التي حالت دون تنفيذها، ما يعدّ كشف حساب شفاف لها.