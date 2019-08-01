شهدت العاصمة الإدارية الجديد أمس ختام فعاليات مؤتمر الشباب السابع، بتوصيات عدة جاء من ضمنها إطلاق المشروع القومي لتنمية القرى الأكثر احتياجا "حياة كريمة"، وتحقيق التكامل بينه وبين الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر، ومن خلال المنوذج المقدم من الشباب والقائم على تحقيق التكامل بين الحكومة والمجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

حياة كريمة

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا في مستهل سنة 2019 مؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود بينهما والتنسيق المُشترك لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً خلال العام 2019، وفور إطلاق الرئيس لمبادرة حياة كريمة تحركت كل أجهزة الدولة في اتجاه تنفيذ تلك المبادرة لتحقيق أهدافها والوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجا في كل المجالات كالصحة والتعليم والسكن، حسب الهيئة العامة للاستعلامات.

سعيد صادق: المبادرات تحمل هدف واحد

وقال الدكتور سعيد صادق أستاذ على الاجتماع السياسي، إن تحقيق التكامل بين مبادرة حياة كريمة والاستراتيجية الوطنية للفقر يصب في مصلحة الخطة العامة التي تسعى لها مصر في مصر 2030، لخدمة هدف واحدة، موضحا أن المبادرات مختلفة عن بعضها البعض لكنها تتكامل ضمن هدف واحد.

وأضاف لـ"الوطن" أن مصر تسعى لخفض معدلات الفقر الذي وصل إلى 32.5% بحلول عام 2030 وتسعى ضمن خطة واضحة، مشيرا إلى أن هذه الاستيراتيجية جزء من الأهداف الـ17 للأمم المتحدة والتي وقعت مصر عليها عام 2015.

الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر

وفي 27 أكتوبر 2018 أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، تحت عنوان "الالتقاء بمن تخلفوا عن الركب كثيرًا لبناء عالم شامل ينعم بالاحترام العالمي لحقوق الإنسان وكرامته"، حيث تستهدف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "تخفيض نسبة الفقر بجميع أبعاده إلى النصف بين الرجال والنساء والأطفال بحلول عام 2020، والقضاء على الفقر نهائيا بحلول عام 2030".

واستعرض البيان جهود الحكومة لتحقيق الحماية الاجتماعية للفقراء، والخروج من دائرة الفقرمن خلال عدة برامج، منها برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، ودعم السلع التموينية، وبرنامج "الألف يوم الأولى في حياة الطفل"، وبرامج الحماية من المرض "الرعاية الصحية لغير القادرين"، وبرنامج "سكن كريم"، وبرنامج "2 كفاية"، والتمكين الاقتصادي والاهتمام بالمرأة "برنامج قروض مستورة".