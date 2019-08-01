استقبلت أقسام الجوازات والهجرة والجنسية على مستوى الجمهورية، كبار السن، وذوي الإعاقة، والمرضى، وغير القادرين على الحركة، وذلك بمقرات أقسام الجوازات وخارجها، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لاستخراجهم جوازات السفر والوثائق.

وقال بيان أمني، مساء اليوم، إن الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.

وأضاف إن هذا يأتي في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوي الإعاقة، وتؤكد وزارة الداخليةعلى استمرار اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.