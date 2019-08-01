نشر الفنان عمرو دياب النسخة الأصلية من أغنيته "بحبه" من ألبومه الجديد "أنا غير"، رسميًا، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وذلك بعدما طُرحت لعملاء شركة فودافون.

وتتميز الأغنية التي نشرها "الهضبة"، عبر قناته على يوتيوب، بجودتها العالية، وذلك بعكس النسخة التي سُربت منذ فترة على مواقع التواصل الإجتماعي.

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي.

وطرحت شركة "ناي" للإنتاج الموسيقى النسخة الأصلية، برومو أغنية "أنا غير"، أمس الأربعاء.

وتصدر الفنان عمرو دياب موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بالـ"برومو" الدعائي الأول لأغنية "أنا غير" من ألبومه الجديد، والذي يحمل نفس الاسم، وحقق أكثر من 125 ألف مُشاهدة، في 12 ساعة فقط.

أغنية "أنا غير" من كلمات أحمد مرزوق، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي، ومن المقرر أن يطرح الألبوم كامل مع منتصف الأسبوع الجاري.